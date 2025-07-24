Şarköy\'de Yangın Sonrası Orman Yenileme Çalışmaları Başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangınından zarar gören orman sahalarında çalışmalar başladı.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin talimatları doğrultusunda kurulan teknik komisyon İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Kurt'un başkanlığında yanan sahalardaki yol, üretim, tabii gençleştirme ve ağaçlandırma faaliyetlerini planlamaya başladı.

İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Kurt ve beraberindeki komisyon, sahanın içinde bulunan orman köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve köylüler ile sohbet eden Kurt, ormanların yeniden yeşertilmesi için orman idaresi ile vatandaşlarımızın işbirliğinin önemini anlattı.