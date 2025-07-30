Şarköy\'de Yangından Etkilenenlere Çadır Yardımı

Şarköy ilçesinde 2 hafta önce çıkan orman yangınından etkilenen hayvan sahiplerine çadır yardımı yapıldı.

Şarköy Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen programda, 10 üreticiye 22 çadır dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, burada yaptığı konuşmada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilere saman ve yem desteği de yapıldığını hatırlatan Aksoy, bir daha böyle bir afet yaşanmamasını temenni etti.

Programa, vali yardımcısı Mustafa Çek, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.