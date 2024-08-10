Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika
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Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun Temeli Atıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun temeli atıldı. İstasyonun tamamlanmasıyla yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale edileceği belirtildi.

10.08.2024 14:40
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun temeli atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstiklal Mahallesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, inşa edilecek istasyon ile yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale edileceğini söyledi.

İstasyonu en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini belirten Yüceer, "Burada yapılacak hizmetler bu binanın ne kadar önemli olduğunu, itfaiye teşkilatımızın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor. Çok önemli bir ihtiyacı gidermek için buradayız. Büyük bir özveri ile canları pahasına bu görevi fedakarca yerine getiren tüm itfaiye mensuplarımıza teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." dedi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da istasyonun ilçede önemli bir eksikliği gidereceğini belirterek, Yüceer'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Yüksel Özdal da istasyonla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından istasyonun temeli atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarköy İtfaiye İstasyonu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika

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