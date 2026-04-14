Şarköy Koordinatörü Vali'yi Ziyaret Etti

Şarköy Roman Koordinatörü Cengiz Çalışkan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Soytürk ve Çalışkan makamda bir süre görüştü.

Çalışkan, yaptıkları çalışmalarla ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

-İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

Tunçer, Yiğiter ve Bilgiç makamda bir süre sohbet etti.

Bilgiç, ziyaret için Tunçer ve Yiğiter'e teşekkür etti.

-Süleymanpaşa'da "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi

Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseliler Derneği iş birliğinde "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi hedefleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte okulun 1998 yılı mezunları öğrencilerle bir araya geldi.

Konuklar, mesleki birikimlerini ve kariyer tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak turizm ve otelcilik alanındaki gelişmeler, sektörel fırsatlar ve kariyer planlaması süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.