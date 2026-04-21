Sason'da Öğrencilere Sağlık Eğitimi

Batman'ın Sason ilçesinde öğrencilere yönelik sağlık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.
Sason Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Çilekli Ortaokulunda öğrenim gören kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitim programında, genç kız sağlığı, ergenlik dönemi, ağız ve diş sağlığı ile kene konusunda bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca program kapsamında öğrencilere teknoloji bağımlılığına ilişkin farkındalık eğitimi verildi.
Programın, sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.
