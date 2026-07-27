SAT Komandolarından Paraşüt Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının paraşüt eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cesaret gökyüzünde başlar, görev yerde tamamlanır. Her iniş, başarıyla icra edilen bir görevin ilk adımıdır." ifadelerine yer verildi.