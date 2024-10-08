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Şavşat'ta Sonbahar Güzelliği

Şavşat\'ta Sonbahar Güzelliği

Artvin'in Şavşat ilçesi, sonbaharda renk cümbüşü ile doğa tutkunlarını ağırlıyor.

08.10.2024 12:49
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Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renkleriyle göz dolduruyor.

Artvin'in Ardahan sınırındaki ilçesi Şavşat, masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen "sakin şehir" ünvanlı ilçe, özellikle sonbaharda bitki örtüsünün büründüğü sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarından talep görüyor.

Doğada renk değişimin yaşanmaya başladığı ekimin ilk haftasından kasım ortalarına kadar devam edecek görsel şölen için ilk turlar ilçeye gelmeye başladı.

Didem Çukur, AA muhabirine, Şavşat'ın sonbahar güzelliğini görüntülemek için turla İstanbul'dan bölgeye geldiklerini söyledi.

Her yıl sonbaharda Artvin'e geldiğini belirten Çukur, "Özellikle ekim ayında burada renkler çok güzel oluyor. Rize ve Artvin bölgesinin doğa olarak eşi benzeri yok. Ülkemizin her yeri güzel ama Karadeniz bir başka." dedi.

Çukur, ilçede köyleri dolaşıp Şavşat Karagöl'ü gezdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi de Balık Gölü'nü geziyoruz. Burada o kadar çok gezilecek yer var ki her yer çok güzel. Artvin'e gelirken harcadığımız zaman ve paranın karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Ben her yıl farklı arkadaş gruplarımla geliyorum ve herkes 'İyi ki geldik.' diyor. Burası bir Karadeniz masalı ve rüyası. Bir masalın içindeyiz. İnsanı, havası, suyu ve doğası bambaşka. Ruhumuzu dinlendiriyoruz."

"Sonbaharın en güzel renklerini Şavşat ve köylerinde görüyoruz"

Rize'den Şavşat'ın Pınarlı köyünde bulunan Balık Gölü'ne tur düzenleyen seyahat acentesi sahibi Halil İbrahim Kesici ise Rize, Trabzon, Artvin özelinde turlar düzenlediklerini aktardı.

Sonbahar renklerini görmek isteyen grupla Şavşat ilçesine geldiklerini anlatan Kesici, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk turunu Şavşat'a yaptık. Kasımın ortasına kadar sonbahar turlarını sürdürüyoruz. Turistlerin en sevdiği yerlerin başında geliyor Artvin. Şavşat, Borçka ve Ardanuç ilçelerini gezdiriyoruz. Buralar böyle bakir ve güzelken bu güzelliği görmelerini herkese tavsiye ediyorum. Sonbaharın en güzel renklerini Şavşat ve köylerinde görüyoruz. Bu nedenle buraya çok sayıda tur düzenliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şavşat'ta Sonbahar Güzelliği - Son Dakika

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