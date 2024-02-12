SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile savunma sanayi alanında genç neferler yetiştirmek üzere Savunma Sanayii Akademi bünyesinde hazırlanan 'Savunma Sanayii 101' ve 'Savunma Sanayii 401' programlarına başvurular bugün itibarıyla başladı.
SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Proje kapsamında tüm üniversitelerin 1 ve 2'nci sınıflarında eğitim gören öğrenciler 'Savunma Sanayii 101' programına; ayrıca araştırma üniversitelerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında eğitim gören öğrenciler de 'Savunma Sanayii 401' programıma başvuru yapabilecek.
Açıklamada, "Üniversiteli gençlerimiz için tamamen ücretsiz olacak bu eğitim programlarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimiz, programa dair hem sertifika alacak hem de başarıyla tamamladıkları bu eğitimlerini üniversitelerinde kredili seçmeli ders olarak saydırabilecekler. Ayrıca, programı başarıyla tamamlayan öğrenciler savunma sanayiinde istihdam sürecinde avantaj elde edecekler" denildi.
Resmi başvuruların bugün (12 Şubat) itibarıyla başladığı belirtilerek, "'Savunma101.ssa.gov.tr' ve 'savunma401.ssa.gov.tr' internet siteleri üzerinden gerekli şartları taşıyan tüm gençlerimiz başvuru yapabilecek. Projeler kapsamında, Türkiye Yüzyılı'nın ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bu eğitimler sayesinde savunma sanayiimize dair ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması, sektör profesyonelleri ile etkileşimlerinin sağlanması ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Milli yetkinlik hamlesi kapsamında sunulacak olan bu eğitim programları, gençlerimizin gelecek planlamalarında da önemli bir kaldıraç etkisi sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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Son Dakika › Güncel › Savunma Sanayii Akademisi'nden Gençlere Eğitim Fırsatı - Son Dakika
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