(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Unutulmamalıdır ki savunma susturulduğunda adalet susar. Avukatların özgürce görev yapamadığı bir düzende, yurttaşın hakkını arama imkanı zayıflar, hukuk güçlünün aracına dönüşür. Bu nedenle avukatların mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı altında kalmadan sürdürebilmeleri, yalnızca meslek örgütlerinin ve hukukçuların sorunu değil, toplumun tamamının ortak meselesidir" dedi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Çiftci'nin açıklaması şöyle:

"Bugün, savunmanın yalnızca bir meslek faaliyeti olmadığını; adaletin, özgürlüğün ve hukuk devletinin en temel güvencelerinden biri olduğunu hatırlatan anlamlı bir gündür. Avukatlık, yurttaşın hak arama mücadelesinin en önemli dayanağıdır. Savunma makamı, yargının kurucu unsurlarından biridir ve güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkından söz etmek mümkün değildir. Ancak bugün ülkemizde hukuk düzeni ağır bir aşınma süreci içinden geçmektedir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı her geçen gün daha fazla tartışma konusu haline gelmekte, savunma makamı ise sistematik biçimde baskı altına alınmaktadır."

"Savunma susturulduğunda adalet susar"

Son dönemde yaşananlar, bu gerilemenin somut örnekleriyle doludur. Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirilmesi, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin bir baskı aracına dönüşmesi hukuk devleti ilkesine açık müdahaledir. Avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğu da bu tablonun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bir avukatın üstlendiği dosyalar ve yürüttüğü savunma faaliyeti nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılması, savunma hakkının kendisine yönelmiş bir tehdittir. Unutulmamalıdır ki savunma susturulduğunda adalet susar. Avukatların özgürce görev yapamadığı bir düzende, yurttaşın hakkını arama imkanı zayıflar, hukuk güçlünün aracına dönüşür. Bu nedenle avukatların mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı altında kalmadan sürdürebilmeleri, yalnızca meslek örgütlerinin ve hukukçuların sorunu değil, toplumun tamamının ortak meselesidir.

"Can Atalay, yüreğinde adalet duygusu taşıyan herkesin gözünde Hatay Milletvekilidir"

Can Atalay tüm Hataylıların, meslektaşlarının ve yüreğinde adalet duygusu taşıyan herkesin gözünde Hatay Milletvekilidir. Bu duygu ve düşüncelerle birey hak ve özgürlüklerinin savunulması, hukukun üstünlüğünün var olabilmesi için özveriyle durmaksızın çabalayan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarım."