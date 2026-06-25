SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi
25.06.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi'nde 45 öğrencinin mezuniyet töreni düzenlendi, gururlu anlar yaşandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesinde, ilk mezunlar düzenlenen törenle cübbelerini giydi.

Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Aydın Baruş, zorlu ve uzun eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan gençlerin sevincine tanıklık ettiklerini söyledi.

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesinin ülkenin sağlık alanındaki insan gücüne önemli katkılar sunduğunu anlatan Baruş, "Mazisi 6 yıla dayanan Erzurum Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vermesinin sevincini şehir olarak yaşıyoruz. 45 kardeşimiz Erzurum Tıp Fakültemizin ilk mezunları olarak tarihteki yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Baruş, mezunların Türkiye'de Erzurum Tıp Fakültesini temsil etmenin şerefini de yaşayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Mezunlarımızın ülkenin dört bir yanında insan sağlığına hizmet edecek olması büyük bir mutluluk kaynağı. Hekimlik yalnızca bir meslek değil, fedakarlık, sabır, vicdan ve insan hayatına duyulan saygının da en yüksek düzeyde temsil edildiği kutsal vazifedir. İnsan hayatına dokunacak, acıyı hafifletecek, insanlara umut olacaksınız. Mesleğiniz boyunca karşılaşacağınız her durumda bilimin ve öğrendiklerinizin rehberliğinden, vicdanınızın sesinden ve etik değerlerden asla ayrılmayın."

"Bu çocuklar Anadolu'nun ışığı"

SBÜ Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da dünyanın dört bir yanından ve emperyalistlerin soykırım yaptığı Filistin'den selam getirdiğini söyledi.

Üzerlerindeki cübbenin bir kumaş parçasından ibaret olmadığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi öğrencileri, Abdulhamid Han'ın 1903'te açtığı ve 'Ümmetim ve Türk coğrafyasının bulunduğu her yerde Türk doktorları yetişsin ve hizmet etsin' dediği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamıdır. Üzerlerinizde Çanakkale'nin emaneti var. Üzerinizdeki bu cübbe Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin ve SBÜ Erzurum Tıp Fakültesinin cübbesidir. Bu gençler artık doktor meslektaşlarımız, bu çocuklar Anadolu'nun ışığı ve vefakar sağlık çalışanı olacak. Onun için bu doktor arkadaşlarımızı ellerimiz acıyana kadar alkışlayalım. Gençler sizlerle gurur duyuyoruz."

"45 mezun hekimlik hayatına atılacak"

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ ise 370 öğrencisi olan fakültelerinde öğrencilerin eğitimin ilk 3 yılını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladığını ve sonraki eğitimlerine Erzurum Şehir Hastanesinde devam ettiğini anlatarak, "Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz. 45 mezun hekimlik hayatına atılacak." dedi.

Dağ, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademik ve idari personelin yanı sıra özellikle eğitim sürecine katkı sağlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na ve Tıp Fakültesi yöneticileri ile ders anlatan tüm hocalarına teşekkür etti.

Fakültenin dönem birincisi olan İrem Nur Alantaş ise tarifsiz onur ve mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Bu uzun ve zorlu eğitim sürecinde bizlere yol gösteren hocalarıma kendim ve dönem arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım. En büyük teşekkürüm ise bana sevgiyi, şefkati ve iyiliği öğreten anneme, merhameti ve vicdanı öğreten babama, her zaman yanımda olan canım abime ve kardeşlerime." diye konuştu.

Program, hekimlik andının okunması, cübbe giyilmesi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Erzurum, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi
İspanya’da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu İspanya'da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu
Kırkpınar’a tam 2 ton zeytinyağı getirildi Kırkpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi

18:22
Varşova’da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Varşova'da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
17:44
150 yıllık marka tarihe karıştı Raflardan sessizce çekildi
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 18:48:50. #7.12#
SON DAKİKA: SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.