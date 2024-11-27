Scholz: Lübnan'daki Ateşkese Uyum Çağrısı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, taraflara Lübnan'daki ateşkese uymaları çağrısında bulundu.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda Lübnan'da ateşkes sağlandığını belirten Scholz, "Sınırın iki tarafındaki insanların güven içinde yaşayabilmeleri için anlaşmaya herkesin uyması önemli." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.