Scholz ve Macron'dan Ateşkes Çağrısı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından "İsrail ve Hizbullah arasında derhal ateşkes sağlanması" çağrısını yineledi.

Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Scholz ve Cumhurbaşkanı Macron'un, başkent Berlin'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmayı ele alan iki liderin, acil ateşkes ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması yönünde çağrı yaptığı kaydedildi.

İki liderin, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, Scholz ve Macron'un Ukrayna'ya destek konusunu da ele alarak Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.