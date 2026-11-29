Ankara'da bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Uluslararası Şebap Güvercin Festivali'nde, ender güvercin ırklarından şebaplar çeşitli kategorilerde yarıştı.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Akyurt ilçesindeki otelde düzenlenen festivalde 400'ün üzerinde güvercin değerlendirildi. Güvercinler; kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları göz önünde bulundurulup hakemler tarafından değerlendirmeye alındı. Miski, Abalı, Abalı Miski, Gök ve Arap cinslerindeki şebap güvercinlerinin yarıştığı festivale, Türkiye'nin çeşitli illeri ile Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan'dan güvercin meraklıları katıldı. En güzel güvercinlerin belirlendiği yarışma sonucunda dereceye giren güvercinlerin sahiplerine ödüller verildi. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinlerin fiyatlarının 20 bin ila 10 milyon lira arasında değiştiği belirtildi.

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, katılımın önceki festivale oranla arttığını ifade ederek, "Geçen seneki ile bu seneki festivalimiz arasında çok fark var. Geçen sene katılımımız güzeldi, bu sene daha güzel oldu. Bu sene kuş katılımı da yüksek. Üyelerimizin çoğu buraya geldiler. Geçen sene 330 şu anda 400'ün üzerinde güvercinimiz var. İnşallah daha ileriye gideceğiz. Bizim bu ırkımız şu anda dünyaya yayılan ve takip edilen bir ırk. Şu anda sanal medya kanallarımız var. Orada izlenme rekorları kırıyoruz. Arabistan'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan ve Hollanda'dan gelen meraklılar var. Çoğu insanın hayvan sevgisi vardır, herkesin bir merakı vardır; kimi kedi, kimi köpek, kimi de kanarya besler. Bizim de şebap kuşumuz var. Çok bakım isteyen bir kuş. Meraklıları için bunu tarif etmeye, anlatmaya kelimeler yetmez. Bu kuşa merakı olanlardan arabasını satan da, 1 ev parası verip alanlar da vardır. 300 bin-500 bin lira veren de 1 milyon veren de var. Güvercinlerin kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları gibi özellikleri puanlanarak şampiyonlar belirleniyor. Ayrıca bunlar bakıma ihtiyacı olan kuşlardır. 15 günde 1 periyodik bakımları vardır. Zamanında aşıları yapılacak, zamanında vitaminleri verilecektir, banyoları ve ilaçları vardır. Bunları mecburen yapmak zorundayız. Şu anda alttan yetişen çok gencimiz var, inşallah onları da camiamıza kazandıracağız" dedi.

'GÜVERCİNE 2 DAİRE PARASI VERDİM'

Bulgaristan'dan festivale katılan Güner Hatipoğlu ise 25 yıldır şebap güvercini beslediğini ifade ederek, "9-10 sene önce 1 güvercine 33 bin avro gibi para ödemiştim. O paraya 2 adet daire alabiliyorduk. Üstüne güzel bir rakam da kalıyordu. Bugün 2 adet 2+1 dairenin fiyatının minimum 4 milyondan başladığını düşünürsek 8 milyon verdim yani. Bu ekranlarda hep, 'Bir güvercine bir daire parası verdi' diye konuşulur. Tüm arkadaşlar da bilirler ki bir güvercine daire parası veren benim. Bu sadece bir tanesi bu arada. Bir arkadaşım arabamı beğendi. Ben de ondan bir kuş beğendim. Arabamı istedi, hemen anahtarları uzattım. Arabayı verdim, o da bana kuşunu verdi. Böyle birkaç tane daha örnek var. İşte bu merak. Güvercinleri gördüğümüz anda muhasebe kısmını yapmıyoruz. O güvercini aldıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl sonra öldü ama yavrularını aldım. Maddi anlamda bana zarar ettirmedi. Çevrem bir delilik olarak görüyor. Hayvanı besleyen adamda mantık aramayacaksın. Bağımız, ayrı bir aşkımız var. Güvercinle araba takas ettiğim zaman eşim dışarı çıktı baktı ki kapının önünde araba yok. 'Araba nerede' dedi, 'Az önce kuşa verdim' dedim. 'Şaka yapıyorsun herhalde, neden böyle bir şey yapıyorsun' diye hem sitem etti hem kızdı" diye konuştu.