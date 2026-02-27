Seferihisar'da Sel Mağdurlarına Ekonomik Yardım - Son Dakika
Seferihisar'da Sel Mağdurlarına Ekonomik Yardım

27.02.2026 15:27  Güncelleme: 16:32
İzmir'de yaşanan sel felaketinin ardından Seferihisar Belediyesi, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için geniş kapsamlı maddi ve ayni yardımlar başlatıyor. Afet Yardım Komisyonu kararları doğrultusunda, hasar gören vatandaşlara destek verilecek ve sosyal hizmetler aracılığıyla yaşam standartları yeniden kurulacak.

(İZMİR) - İzmir genelinde etkili olan sel felaketinin ardından vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla alınan Afet Komisyonu kararları doğrultusunda Seferihisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kapsamlı destek çalışmalarını hayata geçiriyor.

Afetten etkilenen yurttaşların ekonomik ve sosyal açıdan yeniden toparlanabilmesi için hem maddi hem de ayni yardımlar ilçede hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Komisyonu tarafından alınan karar kapsamında; sel felaketinde ağır hasar gören vatandaşlara 52 bin TL, orta hasarlı yapılara 26 bin TL, hafif hasarlı yapılara ise 15 bin TL tutarında destek sağlanacak.

Bunun yanı sıra, afetin etkilediği bölgelerde belirlenen abonelere ait su faturalarının iki ay süreyle sosyal destek kapsamında karşılanması kararlaştırıldı.

Seferihisar Belediyesi ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, hasar tespit süreçlerinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya ve temel yaşam destekleri ulaştıracak. Sosyal Hizmetler birimleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yardımlar, afetten etkilenen yurttaşların günlük yaşamlarını yeniden kurabilmelerini hedefliyor.

"Zor günleri dayanışmayla aşacağız"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaşanan afetin ardından belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Sel felaketi yalnızca fiziki hasarlar bırakmadı; birçok vatandaşımızın yaşam düzeni de ciddi şekilde etkilendi. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmıyoruz. Dayanışmayı büyüterek yaraları birlikte saracağız. Maddi desteklerin yanı sıra eşya yardımları, sosyal hizmet desteği ve saha çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yeniden güvenli ve sağlıklı bir yaşam kurmaları için çalışıyoruz. Seferihisar'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek."

Başkan Yetişkin, afet sonrası süreçte en önemli unsurun toplumsal dayanışma olduğunu vurgulayarak, belediyenin kriz anlarında yalnızca altyapı hizmetleriyle değil sosyal destek mekanizmalarıyla da vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

"Sosyal Belediyecilik" ön planda

Seferihisar Belediyesi, afet sonrası destek sürecini yalnızca kısa vadeli yardımlarla sınırlı tutmayarak, ihtiyaç sahibi ailelerin uzun vadeli sosyal desteklere erişimini de sağlayacak. Psikososyal destekten temel ev eşyası teminine kadar geniş bir yelpazede planlanan çalışmalar, Sosyal Hizmetler ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülecek.

Afetin ilk anından itibaren sahada aktif görev alan belediye ekipleri; temizlik, su tahliye, çevre düzenleme ve hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sosyal yardım ekipleri de hane ziyaretleriyle ihtiyaçları birebir belirlemeye devam ediyor.

Seferihisar Belediyesi, dayanışma kültürünü büyüten yerel yönetim anlayışıyla, afetin yarattığı mağduriyetleri en kısa sürede ortadan kaldırmak ve vatandaşların yaşamını yeniden güvence altına almak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

