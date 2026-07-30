Seferihisar Belediyesi üniversite tercih sürecinde gençlerin yanında

(İZMİR) - Seferihisar'da üniversite adaylarınına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü ile yürütülen protokol kapsamında, İzmir genelinde tercih danışmanlığı hizmeti sunan Defne Eğitim ve Yaşam Derneği eğitimcileri, Eğitim Sen Seferihisar Temsilciliği ve Veli-Der Seferihisar Temsilciliği iş birliğiyle Seferihisarlı öğrencilerle bir araya gelecek. Alanında uzman rehber öğretmenler tarafından sunulacak birebir danışmanlık hizmetiyle öğrenciler; başarı sıralamaları, ilgi alanları, hedefleri ve kariyer planları doğrultusunda kendileri için en doğru tercihleri yapabilmeleri adına profesyonel destek alacak.

Hizmet, hafta içi her gün 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite tercih danışmanlığından yararlanmak isteyen öğrenciler, 444 7 743 numaralı çağrı merkezini arayarak 195 veya 241 dahili numaraları üzerinden Halkla İlişkiler Birimi'nden randevu oluşturabilecek.

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, belediyenin yalnızca kentsel hizmetlerle değil, eğitim alanındaki çalışmalarıyla da gençlerin yanında olmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Üniversite tercih dönemi, emeklerin geleceğe dönüştüğü en önemli aşamalardan biri. Gençlerimizin yalnızca bugünü değil, geleceği için de doğru kararlar alabilmelerini istiyoruz. Bu anlayışla İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Defne Eğitim ve Yaşam Derneği, Eğitim Sen Seferihisar Temsilciliği ve Veli-Der Seferihisar Temsilciliği iş birliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetimizi hayata geçiriyoruz. Tüm öğrencilerimizi uzman rehber öğretmenlerimizin desteğinden yararlanmaya davet ediyor, tercih sürecinde onların yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."