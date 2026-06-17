Seferihisar Belediyesine Rüşvet Soruşturması

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'ta Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşıldı, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı zanlılar hakkında tutuklama tedbiri uygulandı.

Devam eden çalışmalarda belediyedeki bazı görevliler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu saptandı. Bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğine dair yeni deliller elde edildi.

Deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı, zanlılara ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden belediye satın alma birimi koordinatörü O.A, gazeteci E.A. ile encümen üyesi B.S'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.