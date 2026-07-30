Seferihisar'da baraj sulama sistemi yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Seferihisar'da baraj sulama sistemi yeniden düzenlendi

Seferihisar\'da baraj sulama sistemi yeniden düzenlendi
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Seferihisar Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve tüm üreticilerin sulama suyuna eşit şekilde ulaşabilmesi amacıyla baraj sulama sisteminde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda sulama suyu artık tüm bölgelere her gün ulaştırılmaya başlandı. Bu uygulama, daha fazla su tüketimi anlamına gelmezken, özellikle yüksek kotta bulunan arazilerin de sulama suyuna erişimini sağladı.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve tüm üreticilerin sulama suyuna eşit şekilde ulaşabilmesi amacıyla baraj sulama sisteminde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda sulama suyu artık tüm bölgelere her gün ulaştırılmaya başlandı. Bu uygulama, daha fazla su tüketimi anlamına gelmezken, özellikle yüksek kotta bulunan arazilerin de sulama suyuna erişimini sağladı.

Sezon başında yaklaşık bin 200 aktif aboneye hizmet veren sulama sistemi, üç bölgeye ayrılarak her bölgeye haftada iki gün dönüşümlü su verilmesi esasına göre planlandı. Ancak süreç içerisinde yoğun kullanım ve sulamasını tamamlayan bazı üreticilerin vanalarını kapatmaması nedeniyle özellikle yüksek kotta bulunan arazilerde basınç yetersizliği yaşandı ve bazı üreticilerimiz suya ulaşamadı.

Sahada yapılan incelemeler ve teknik değerlendirmelerin ardından sistem yeniden düzenlenerek sulama suyu tüm bölgelere açıldı. Böylece şebeke basıncı dengelenirken, daha önce su alamayan yüksek kotlu tarım arazileri de sulama yapmaya başladı.

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, yapılan düzenlemenin üreticilerin talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Toprağını emekle işleyen her üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu düzenleme sayesinde daha önce suya ulaşmakta zorlanan üreticilerimiz de artık sulama yapabiliyor. Ancak sulama suyunun her gün veriliyor olması, suyu daha fazla tüketebileceğimiz anlamına gelmiyor. Tam aksine, bu düzenleme suyun daha adil ve daha verimli kullanılmasını sağlamak için hayata geçirildi. Kuraklık gerçeğini unutmadan, sulamasını tamamlayan tüm üreticilerimizden vanalarını kapatmalarını ve suyu tasarruflu kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Su hepimizin ortak değeri. Hem bugün üretmeye hem de yarınlarımızı güvence altına almaya ancak birlikte başarabiliriz."

Başkan Vekili Fuat Gümüş, Seferihisar Belediyesi olarak tarımsal üretimi destekleyen çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, üreticilerin sorunlarını sahada takip etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da baraj sulama sistemi yeniden düzenlendi - Son Dakika

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