Şefika Kutluer'den BraVo Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şefika Kutluer'den BraVo Konseri

Şefika Kutluer\'den BraVo Konseri

Flüt virtüözü Şefika Kutluer, BraVo Ödülü'nü kutlamak için İstanbul'da konser verdi.

21.09.2024 03:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın en saygın ödüllerinden "BraVo Uluslararası Müzik Ödülü"ne layık görülen dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda konser verdi.

Aldığı ödülün şerefine gerçekleştirilen konserde sanatçıya, eğitimini Rusya Federasyonu Moskova Çaykovski Müzik Akademisi'nde alan Kırgız Cumhuriyeti Onurlu Sanatçı piyanist Gulmira Tokombayeva eşlik etti.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Burarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsolosluk olarak önemli bir konsere ev sahipliği yaptıklarını ve Şefika Kutluer'i ağırladıkları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Böylesi etkinliklere çok önem verdiklerini belirten Burarov, şunları kaydetti:

"Kültür evrensel bir değerdir ve halkları, ülkeleri birleştiren etkileyici bir unsurdur. Bugünkü konserimiz de bunun bir göstergesidir. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir üne sahip ve 'Sihirli Flüt' olarak anılan Şefika Kutluer'i burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Değerli sanatçının, bizim ülkemizle eski ve köklü bağları mevcuttur. Şefika Hanım, geçen sene Rusya'da önemli bir müzik ödülüne layık görüldü. Kendisi de bu ödülün bir teşekkürü olarak bugün bir konser verecek."

Burarov, sanatsal faaliyetlerin kültürel olarak ülkelere yeni fırsatlar verdiğini ve ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu da sözlerine ekledi.

"Rusya, dünyada klasik müzik alanında en önemli ülkelerden bir tanesi"

"En İyi Klasik Müzik Yorumcusu-Altın BraVo" ödülüne layık görüldüğü için büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Şefika Kutluer ise bu önemli mekanda konser verecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu'nun dünyaya çok önemli sanatçılar hediye ettiğine işaret eden Kutluer, "Rusya, dünyada klasik müzik alanında en önemli ülkelerden bir tanesi. Ödül töreninde, 'En İyi Orkestra Ödülü'nü Tchaikovski Senfoni Orkestrası, 'En Ünlü Şef Ödülü'nü ise Vladimir Fedoseyev aldı. Ben de klasik müzikte 'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu' ödülünü aldım. Böylesi değerli sanatçılar ve orkestrayla birlikte, ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda bu ödülü almaktan ve Bolşoy Senfoni Orkestrası'yla birlikte Muammer Sun'un 'Bozkırın Sesi' eserini çalmaktan çok onur duydum. Bu benim için müthiş bir anıydı." şeklinde konuştu.

Sanatçı, meslek hayatı boyuncu önemli ödüllere layık görüldüğünü, "Altın BraVo" ödülünün ise kendisi için çok özel bir anlamı olduğunun altını çizerek, şunları anlattı:

"Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra İtalya'ya gittim. Orada çok değerli hocalarla çalıştım ve 'Devlet Altın Madalyası' aldım. Daha sonra bu ödüle Viyana, Avusturya, Slovakya, Kazakistan'da da layık görüldüm. Ülkemizde ise 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Nişanı'nı aldım. Çok değerli müzisyenler yetiştiren Rusya'da bu ödülü almak ise benim için büyük bir ayrıcalıktı. Oradaki güzel organizasyona ve ödüle teşekkür etmek için bugünkü konser projemizi geliştirdik. Rusya Başkonsolosluğu'nda ünlü besteci 'Rachmaninoff' ismiyle bir salon açıldı. Kendisi benim de hayran olduğum bir besteci ve bugün başta Rachmaninoff olmak üzere önemli bestecilerin eserlerini çalacağım."

"Şimdi artık bir sihirli flütümüz var"

Türkiye ile Rusya'nın geçmişten gelen önemli tarihsel ve kültürel ilişkilerinin olduğuna dikkati çeken ünlü virtüöz, "Rusya, bizim çok önemli müttefikimiz ve komşumuz. İki ülkenin, Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan önemli bir ilişkisi var. O bakımdan Rusya, bizim manevi olarak borçlu olduğumuz bir ülke. İlişkilerimizin her zaman çok iyi, dostane, kültür ve sanat yoluyla kuvvetli olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şefika Kutluer, "Sihirli Flüt" olarak anılmasının kendisi için kıymetli bir duygu olduğunu ifade ederek, "Viyana'da dünya birinciliği aldıktan sonra dünya çapında bir turneye çıktım. New York'ta verdiğim konserden sonra New York Times, 'Şimdi artık sihirli bir flütümüz var.' diye bir başlık attı. Bu benim için çok moral verici ama üstüme sorumluluk yükleyen bir durumdu. Çünkü artık normal kişiliğinizin dışında bir rol üstleniyor ve Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyorsunuz. Biz çok kuvvetli bir ülkeyiz ve ona layık olabilmek, böyle ödüller alabilmek ve böyle anılmak beni gerçekten mutlu ediyor." diye konuştu.

Şefika Kutluer hakkında

Şefika Kutluer, Ankara Devlet Konservatuvarından 4 sınıf atlayarak 10 senede üstün derece ile mezun oldu. Solistlik kariyer çalışmalarına Viyana ve Roma'da Santa Cecilia Akademisi'nde devam etti.

Birçok uluslararası ödül alan sanatçı, Viyana'da "Uluslararası Flüt Yarışması"nda dünya birinciliği elde etti. Kutluer, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"nü de alan ilk sanatçı oldu.

New York Times eleştirmenlerinin yazdığı başlık ile "Sihirli Flüt" olarak tanınan Kutluer'e, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" ünvanı verildi.

Geçen yıl Rusya'da "En İyi Klasik Müzik Yorumcusu" ödülüne değer görülen Kutluer, "BraVo Altın Ödülü"nü aldı. Sanatçı halen Kültür ve Turizm Bakanlığı flüt solisti olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Rusya Federasyonu, Şefika Kutluer, istanbul, Virtüöz, Güncel, Sanat, Dünya, Rusya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şefika Kutluer'den BraVo Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 04:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Şefika Kutluer'den BraVo Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement