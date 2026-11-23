Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, babası gibi asker olan torunu ile gurur duyduğunu söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneğince "10. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması"nda bir araya gelen şehit aileleri, darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunun hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadeleyle gurur duyduğunu belirtti.

Oğlunun güçlü bir karaktere sahip olduğunu aktaran Halisdemir, "Yurt içi ve yurt dışında birçok görevi başarıyla yapmıştı. Ben oğluma her zaman güveniyordum. Aldığı emir doğrultusunda görevini yerine getirdi. Torunum da babasını çok severdi. Torunum da babasının izinden gitti. Benim için büyük bir gurur oldu. Torunlarım var, Ömer'lerim var. Onları da bu vatana yetiştiriyorum." dedi.

Evlat acısının içlerinde saklı olduğunu ancak şehitlik makamıyla gurur duyduklarını anlatan Halisdemir, vatan için mücadele eden evlatlarının hatırasını yaşattıklarını dile getirdi.

Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir de 15 Temmuz gecesinin milletin birlik ve beraberliğini gösterdiğini belirtti.

Şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Halisdemir, "Biz unutmadık, unutturmayacağız. Biz unutursak onlar unutmaz. Unutmazsak, bir bütün olur, birlik olursak biz hainleri her zaman yok ederiz." diye konuştu.

"Şehitlerimiz oldu ama biz vatanımızı vermedik"

Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve 15 Temmuz gecesinde yaralanarak bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu da darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarıyla sokağa çıktıklarını anlattı.

Tankın üzerinden geçmesi sonucu gazi olduğunu belirten Şefkatlioğlu, çok sayıda ameliyat geçirdiğini söyledi.

15 Temmuz'da kanlı geceyi şanlı geceye çevirdiklerini anlatan Şefkatlioğlu, "Evet, belki bir bacak kaybettim. Eşimi kaybettim. Şehitlerimiz oldu ama biz vatanımızı vermedik. Kanımızın son damlasına kadar da vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç da evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadığını ancak şehitlik makamıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Her yıl buluşmaya katılarak şehit aileleriyle bir araya geldiklerini, birbirlerinin acılarını ve sıkıntılarını paylaştıklarını anlatan Oruç, "Ben çocuklarımla gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah bana 2 evlat layık gördü ve sonrasında emanetini geri aldı. Şehit babası olduğum için gururluyum, onurluyum. Bu makam bize nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Darbe girişimi gecesi İstanbul'da şehit olan Faslı Jaouad Merroune'nin Türkiye'de yaşayan kardeşi Selahaddin Merroune, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, benzer bir darbe girişimi yaşanması halinde karşı koymak için kendisinin de meydanlara çıkarak mücadele edeceğini söyledi.

Buluşmaya katılan eski futbolcu Mustafa Kocabey de Türk milletinin vatanın bekası için gözünü kırpmadan her zaman ölüme koştuğunu belirtti. Bunun en büyük örneklerinden birinin 15 Temmuz gecesi olduğunu ifade eden Kocabey, "Vatanımızı çok seviyoruz. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlarla birlikte olmak, onların duygularını paylaşmak çok güzel." dedi.