Şehit anneleri ve gazi eşlerinden seramik sergisi

ZONGULDAK'ta Gaziler Günü için 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' kapsamında şehit anneleri ve gazi eşlerinin 1 yıla yakın süren eğitimlerde hazırladığı seramik eserler sergilendi.

Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' ile yaklaşık 1 yıl boyunca eğitim alan şehit anneleri ve gazi eşlerinin hazırladığı seramik eserlerin yer aldığı sergi Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Sergiye, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ile davetliler katıldı.

Program kapsamında BEUN Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kara tarafından verilen eğitimlerde plastik şekillendirme tekniği ile üç boyutlu yazıcı ve baskı teknolojileri bir araya getirildi. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin ardından çok sayıda seramik eser hazırladı.

'YAKLAŞIK 200-300 ARASINDA ÜRÜN ÇIKIYOR'

Hazırlıkların yaklaşık 1 yıldır sürdüğünü ve birçok ürünün de hazırlık aşamasında kırılabildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kara, "Eğitim programı kapsamında kursumuz haftada 1 gün olmak üzere gerçekleştirildi. Yaklaşık 200-300 arasında ürün çıkıyor. Tabi seramik ürünü üretmek biraz farklı bir durum. Bazen büyük emek vererek ürettiğiniz ürün, fırın sonrasında maalesef kırılabiliyor veya çatlayabiliyor. Biz de eğitim sürecinde bunları kursiyerlerimize anlatmaya ve göstermeye çalıştık. Onların motivasyonu, kültürel alanda kendilerini iyi hissetmeleri ve böyle bir seramik programıyla kendilerini gösterebilme imkanı bulmaları bizim için önemliydi. Gelecek dönemde de benzer programlarla devam edeceğiz" dedi.

'MANEVİ DUYGULARIMIZI KABARTIYOR'

Eğitimde yer alıp Gaziler Günü'nde ürünleri sergilemenin gurur verici olduğunu belirten gazi eşi Serpil Yavuzdoğan, "Erdal hocamız eşliğinde haftada 1 gün olmak üzere devam ettik. Sonuçlarımız da burada. Devamını diliyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Manevi duygularımızı kabartıyor, göğsümüzü gururlandırıyor. Eşimizin de gazi olması sebebiyle bizim için daha anlamlı oldu. Özellikle bu güne denk getirdik" diye konuştu.

'GÜZEL ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARDIK'

Gazi eşi Hayriye Özbakış ise kursta güzel eserler hazırladıklarını söyleyerek, "Güzel ürünler çıkardık hocamızın sayesinde. Hocamız gösterdi, biz de elimizden geldiği kadar yaptık" ifadelerini kullandı.

'UNUTULMAMAK VE DEĞER VERİLMEK BİZE İYİ GELİYOR'

Bir arada olmanın moral verdiğini ifade eden gazi eşi Yelda Kurt şöyle konuştu:

"Her zaman olduğu gibi moral ve motivasyon açısından bir arada olmak güzel oluyor. Heyecanlıyız. Güzel şeyler ortaya çıktı. Duygusal olarak şehit ve gazi yakınlarının bir arada olması, paylaşım yapması ve birlikte bir şeyler ortaya çıkarması her zaman bize iyi geliyor. Unutulmamak ve değer verilmek bize çok iyi geliyor."