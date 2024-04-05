Şehit annesinden duygulandıran sözler: "Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit annesinden duygulandıran sözler: "Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir"

Kırıkkale'de düzenlenen ziyaret programında şehit oğlunun mezarı başına gelen Pakize Baran, 'Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir. Vatan için can feda' dedi. Şehit aileleri, Kırıkkale Valisi ve il protokolü tarafından başsağlığı dilekleriyle ziyaret edildi.

05.04.2024 19:05  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit annesinden duygulandıran sözler: "Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen ziyaret programında şehit oğlunun mezarı başına gelen Pakize Baran, "Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir. Vatan için can feda" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından Ramazan Bayramı öncesi şehitlikte programı düzenlendi. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve il protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Makas ve beraberindekiler şehit ailelerine başsağlığı dilerek, Kadir Gecesi'ni kutladı.

Şehit Yasin Baran'ın annesi Pakize Baran, "Bir Yasin gider bin Yasinler gelir. Bir Ferdicanlar gider, bin Ferdicanlar gelir. Vatan için can feda. Vatanımız bayrağımız elden gitmesin gerisi önemli değil. Bizim için bayrak ve vatan önemli" dedi.

Şehit Bilal Ürgen'in babası Dede Ürgen ise, "Kandiliniz mübarek olsun. Bayramınız hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Ziyaret edenlerinde Allah, ziyaretlerini kabul etsin" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit annesinden duygulandıran sözler: 'Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir' - Son Dakika


18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:37 Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 19:29:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit annesinden duygulandıran sözler: "Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement