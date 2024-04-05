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Şehit annesinden duygulandıran sözler: "Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen ziyaret programında şehit oğlunun mezarı başına gelen Pakize Baran, "Bir Yasin gider, bin Yasinler gelir. Vatan için can feda" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından Ramazan Bayramı öncesi şehitlikte programı düzenlendi. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve il protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Makas ve beraberindekiler şehit ailelerine başsağlığı dilerek, Kadir Gecesi'ni kutladı.

Şehit Yasin Baran'ın annesi Pakize Baran, "Bir Yasin gider bin Yasinler gelir. Bir Ferdicanlar gider, bin Ferdicanlar gelir. Vatan için can feda. Vatanımız bayrağımız elden gitmesin gerisi önemli değil. Bizim için bayrak ve vatan önemli" dedi.

Şehit Bilal Ürgen'in babası Dede Ürgen ise, "Kandiliniz mübarek olsun. Bayramınız hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Ziyaret edenlerinde Allah, ziyaretlerini kabul etsin" ifadesini kullandı.