Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz\'ün şehadet haberi Adana\'daki ailesine verildi

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İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Öz'ün (26) Pozantı ilçesinin Eskikonacık Mahallesi'nde yaşayan annesi Suzan ve babası Ahmet Öz'e şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu.

Bekar olduğu ve 2 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Öz'ün cenazesinin memleketi Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin babası Ahmet Öz'ün Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme personeli, bir kardeşinin asker ve bir kardeşinin de polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.