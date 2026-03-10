Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden şehit ailesine ziyaret

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okula ismi verilen şehit Kadir Kara'nın ailesini ziyaret etti.
Şehidin ailesi Hafize ve Hasan Kara'yı evinde ziyaret eden okul müdürü Nurcan Bolat, öğretmenler Hanife Değirmen, Yunus Kösem ile öğrenciler, birlikte iftar yaptı.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
