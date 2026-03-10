Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden şehit ailesine ziyaret

Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden şehit ailesine ziyaret
10.03.2026 19:42
Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okula ismi verilen şehit Kadir Kara'nın ailesini ziyaret etti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okula ismi verilen şehit Kadir Kara'nın ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi Hafize ve Hasan Kara'yı evinde ziyaret eden okul müdürü Nurcan Bolat, öğretmenler Hanife Değirmen, Yunus Kösem ile öğrenciler, birlikte iftar yaptı.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaynak: AA

Kadir Kara, Alaçam, Samsun, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
