Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yılmaz, "Erişilebilir ve yaşanabilir bir Şehitkamil için el birliğiyle dayanışma içinde çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın desteği ve katılımıyla daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu bir Şehitkamil inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Umut Yılmaz, Karşıyaka'da bulunan Hacıbaba ve Eydibaba Mahalleleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnafın ve yurttaşın ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan öğrenen Başkan Yılmaz, yapılan ziyaretlerin yerel yönetim ile halk arasındaki bağı güçlendirdiğini ve sorunlara daha hızlı, etkili çözümler bulunmasına katkı sağladığını aktardı.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Yılmaz, "Yurttaşlarımızla gönül gönüle vererek hizmet üretme gayretindeyiz. Her bireyin sesine kulak veriyoruz, ihtiyaçlarını yakından tespit ediyoruz ve mahallelerimizin sorunlarına tek tek çözümler üretiyoruz. Amacımız, Şehitkamil'in her köşesinde daha iyi yaşam koşulları sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Bu doğrultuda, mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz, yerinde gözlemler yapıyoruz ve çözüm önerilerimizi uygulamaya koyuyoruz. Erişilebilir ve yaşanabilir bir Şehitkamil için el birliğiyle dayanışma içinde çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın desteği ve katılımıyla daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu bir Şehitkamil inşa ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, yurttaşlarla kurulan diyalog ve şeffaf yönetim anlayışıyla daha erişilebilir ve yaşanabilir bir ilçe hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.