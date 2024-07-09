Şehitkamil Belediyesi Öğrencilere Günübirlik Deniz Kampı Hediye Ediyor

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, ilçede öğrenim gören 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerini karne hediyesi olarak Günübirlik Deniz Kampı projesiyle ödüllendiriyor. Başkan Umut Yılmaz tarafından başlatılan proje ile öğrencilerin tatil dönemini daha keyifli, verimli, aktif ve eğlenceli geçirmesi hedefleniyor.

Şehitkamil Belediyesi'nin Günübirlik Deniz Kampı projesi kapsamında ilk kafilede yer alan Başkan Yılmaz, öğrencilerle Erzin'e gitti. Keyifli ve eğlenceli geçen yolculuğun ardından Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu tarafından karşılanan Yılmaz ve beraberindeki öğrenciler, eğlenceli bir gün yaşadı.

Başkan Yılmaz, projenin ilk gününe ilişkin "Annelerin, babaların, gönülleri rahat olsun. Başkanımız burada, üç cankurtaran hazır. Biz de Gaziantep'ten 6 cankurtaran ile geldik. Bu hafta 305 çocuğumuzla projemizi başlattık. Gelecek hafta 400-500 çocuğumuzla projemize devam edeceğiz. Sayın Başkanımız bizi burada çok güzel ağırladı. Plaj çok güzel. Erzin çok güzel. Bundan sonra gençlerimizle memleketi karış karış gezeceğiz" dedi.

Günübirlik Deniz Kampı projesine katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Şehitkamil Belediyesi'nin resmi internet adresi olan 'sehitkamil.bel.tr' üzerinden gerçekleştirebilecek.