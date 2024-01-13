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Şehitlere yönelik provakatif paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı (3) - Son Dakika
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Şehitlere yönelik provakatif paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı (3)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlar yapan 110 hesap yöneticisinden 98'inin terör propagandası yapmaktan, 12'sinin ise provokatif bilgiyi yaymaktan adli işlem başlatıldığını duyurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 şüpheli tespit edilerek operasyon düzenlendi ve 6 şüpheli yakalandı. Diğer 9 şüpheli hakkında ise çalışmalar devam etmektedir.

Şehitlere yönelik provakatif paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı (3)
13.01.2024 - 17:02,
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'110 HESAP YÖNETİCİSİNE ADLİ İŞLEM YAPILDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

'6 ŞÜPHELİ YAKALANDI'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısından 95'inin yurt dışında olduğunu belirterek, "Haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6'sı yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 110 hesap yönetici ve kullanıcısının 98'ine bölücü terör örgütü propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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İçişleri Bakanı, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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