MİLLİ İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla yeni yılın ilk gününde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin 'e Destek, İsrail 'e Lanet' yürüyüşü için binlerce insan Galata Köprüsü 'nde buluştu. Sabah namazının ardından camilerden çıkanlar, Galata Köprüsü'ne kortejler halinde yürüdü. Yürüyüşe katılan Zübeyde Tezcan İsrail'e tepkisini dile getirerek, "İsrail bütün dünya elinde olsa ne fayda? Dünya üzerinde yaşanacak yer mi bıraktın? Dünyayı bütün insanlığa mezar ettin. Ekmek yemek, su içmek hepimize yeter. Yeter ki barış içerisinde olalım" dedi.

Milli İrade Platformu tarafından 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' sloganıyla düzenlenen yürüyüş başladı. 100 binden fazla insanın katılmasının beklendiği yürüyüşe, sabah namazından sonra 4 ayrı camiden kortejler halinde hareket edildi. Süleymaniye Cami'nde kılınan sabah namazının ardından da binlerce insan Galata Köprüsü'ne yürüdü. Burada toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla sloganlar atıp, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti.

"BUGÜN MANEN FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Çocuklarıyla birlikte yürüyüşe katılan Metin Yüksel, "Bugün burada destek vermeye gidiyoruz. Hiçbir şeyin kendiliğinden olmasına izin vermeyeceğiz, oralarda olamasak da. Allah'ın izniyle madden ve manen yanlarındayız inşallah" dedi.

"YENİ YIL İNŞALLAH BARIŞIN BAŞLANGICI OLUR"

Yürüyüşe katılmak için Fransa'dan geldiklerini söyleyen Süleyman Kayıkçı, "Fransa'dan özellikle bu yürüyüşe katılmak için geldik. İsrail'in yaptığı kötülük, vahşet devam ediyor maalesef. İnşallah yeni yılın başlangıcı barışın da başlangıcı olur. İnşallah savaş son bulur. Biz de özellikle bu yürüyüşe katılmak için dün Fransa'dan geldik" diye konuştu.

"İSRAİL DÜNYA ÜZERİNDE YAŞANACAK YER BIRAKMADIN"

İsrail'e tepkisini dile getiren Zübeyde Tezcan ise, "İsrail ve Amerika'ya iki çift lafım var. Allah'ın lanetlediği zalim İsrail, yıllardır tarih boyunca hep süründün. Yaptığın fitne ve zulümlerle kendine bir toprak edinemedin. Dünyada edinemediğin gibi ahirette de yerin yurdun olmayacak. Zalim İsrail ve ona destek olan Amerika daha doymadınız mı? Gariplerin, mazlumların kanlarını içe içe doymadınız mı? Bütün dünya elinde olsa ne fayda? Dünya üzerinde yaşanacak yer mi bıraktın? Dünyayı bütün insanlığa mezar ettin. Ekmek yemek, su içmek hepimize yeter. Yeter ki barış içerisinde olalım" ifadelerini kullandı.