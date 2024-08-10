Şehrin en büyük mahallesinin kadın muhtarı: 'Benim mahallemde herkes çalışacak' - Son Dakika
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Şehrin en büyük mahallesinin kadın muhtarı: 'Benim mahallemde herkes çalışacak'

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Kırşehir'in en büyük mahallesi Yenice Mahallesinin kadın muhtarı, mahallesinde kadınların çalışacağını ve istihdama yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi. İstihdam çalışmaları ve kamu kurumları destekleriyle kadınların ev ekonomilerine katkı sunacaklarını belirten muhtar, evde çalışmak isteyen kadınlar için projelerinin olduğunu ve işçi ihtiyacı olanlara yönlendirme yaparak kadınları işverenlerle buluşturduklarını ifade etti.

10.08.2024 18:14
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Şehrin en büyük mahallesinin kadın muhtarı: "Benim mahallemde herkes çalışacak"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in en büyük mahallesi Yenice Mahallesinin kadın muhtarı mahallesinde kadınların çalışacağını ve mahallesinde istihdama yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Kırşehir'in 33 bin nüfuslu en büyük mahallesinin tek ve ilk kadın muhtarı olan Ülkü Gürlek Erbaş, istihdam çalışmaları ve kamu kurumları destekleriyle kadınların muhtaç olmadan çalışarak ev ekonomilerine katkı sunacağını belirtti. Erbaş, "Benim mahallemde herkes çalışacak. Gerek evde, gerek iş veren yanında ama herkes çalışacak. Evde çalışmak isteyen ama çalışamayan kadınlarımız için projemiz var onu da hayata geçiriyoruz. İşçi ihtiyacı olanlara yönlendirme yaparken kurslara yönlendirme yapıyoruz. Kadınlarımızı işverenle buluşturup ekonomilerine destek olmalarını sağlamaktayız" dedi.

Şehir olarak kadının muhtarlığını önemsediklerini aktaran Erbaş, "Muhtarlıklar bölgesinde kadın olarak deneyimli muhtarlarımızla çalışıyorum. Ben değil, kadınlar Yenice Mahallesi Muhtarlığına geldi. Onlar bana desteği bilmediğim noktalarda oluyor. Bende gerekli çabaları göstererek halkla ilişkiler noktasında çalışmalar yürütüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehrin en büyük mahallesinin kadın muhtarı: 'Benim mahallemde herkes çalışacak' - Son Dakika

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