Şehrin göbeğinde oğul veren arı operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehrin göbeğinde oğul veren arı operasyonu

Sivas'ta şehir merkezinde oğul veren bir arı sürüsü ilgi odağı oldu, tecrübeli gazeteci başarılı operasyonla arıları kovana yerleştirdi. Sivas'ta oğul veren bir arı sürüsü merkez Pulur Mahallesi Basın Sitesinde bulunan bir çam ağacına konarak yuvaladı. Vatandaşların hayran bakışları arasında ağacının üzerine konan arılar izleyenleri şaşkına çevirdi. İlgi uyandıran ve küçük çaplı paniğe neden olan arılar Sivas Express Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Muhittin Karahan'ın başarılı operasyonuyla kovana yerleştirildi. Karahan merdiven yardımıyla ağaca tırmanıp özenle ağacın dalında yeni arı kolonisini kovana doldurdu. Karahan, 'Sabah dışarıya baktığımızda bir baktık ki etrafta arılar uçuşuyor. Ağacın içerisine baktık talih kuşu gibi oğul vermişler. Oğul arıların kanununa göre oğul görenin ve bulanındır. Bizde arı için kovan getirdik. Arı topluluğunu kovanın içerisine aldık. Bu sene için çok arı olmayacak gibi gözüküyor ama önümüzdeki sene için çok güzel bir arı olacağını düşünüyoruz. Allah bereket versin' diye konuştu.

13.06.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehrin göbeğinde oğul veren arı operasyonu

SİVAS - Sivas'ta şehir merkezinde oğul veren bir arı sürüsü ilgi odağı oldu, tecrübeli gazeteci başarılı operasyonla arıları kovana yerleştirdi.

Sivas'ta oğul veren bir arı sürüsü merkez Pulur Mahallesi Basın Sitesinde bulunan bir çam ağacına konarak yuvaladı. Vatandaşların hayran bakışları arasında ağacının üzerine konan arılar izleyenleri şaşkına çevirdi.

İlgi uyandıran ve küçük çaplı paniğe neden olan arılar Sivas Express Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Muhittin Karahan'ın başarılı operasyonuyla kovana yerleştirildi. Karahan merdiven yardımıyla ağaca tırmanıp özenle ağacın dalında yeni arı kolonisini kovana doldurdu.

Karahan, "Sabah dışarıya baktığımızda bir baktık ki etrafta arılar uçuşuyor. Ağacın içerisine baktık talih kuşu gibi oğul vermişler. Oğul arıların kanununa göre oğul görenin ve bulanındır. Bizde arı için kovan getirdik. Arı topluluğunu kovanın içerisine aldık. Bu sene için çok arı olmayacak gibi gözüküyor ama önümüzdeki sene için çok güzel bir arı olacağını düşünüyoruz. Allah bereket versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehrin göbeğinde oğul veren arı operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Şehrin göbeğinde oğul veren arı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement