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Şehrin göbeğinde oğul veren arı operasyonu

SİVAS - Sivas'ta şehir merkezinde oğul veren bir arı sürüsü ilgi odağı oldu, tecrübeli gazeteci başarılı operasyonla arıları kovana yerleştirdi.

Sivas'ta oğul veren bir arı sürüsü merkez Pulur Mahallesi Basın Sitesinde bulunan bir çam ağacına konarak yuvaladı. Vatandaşların hayran bakışları arasında ağacının üzerine konan arılar izleyenleri şaşkına çevirdi.

İlgi uyandıran ve küçük çaplı paniğe neden olan arılar Sivas Express Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Muhittin Karahan'ın başarılı operasyonuyla kovana yerleştirildi. Karahan merdiven yardımıyla ağaca tırmanıp özenle ağacın dalında yeni arı kolonisini kovana doldurdu.

Karahan, "Sabah dışarıya baktığımızda bir baktık ki etrafta arılar uçuşuyor. Ağacın içerisine baktık talih kuşu gibi oğul vermişler. Oğul arıların kanununa göre oğul görenin ve bulanındır. Bizde arı için kovan getirdik. Arı topluluğunu kovanın içerisine aldık. Bu sene için çok arı olmayacak gibi gözüküyor ama önümüzdeki sene için çok güzel bir arı olacağını düşünüyoruz. Allah bereket versin" diye konuştu.