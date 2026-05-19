Şehzadeler'den Engelsiz Yaşam Merkezi'ne erişilebilirlik belgesi

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri, Manisa Valiliği bünyesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu denetimlerini başarıyla tamamlayarak, "Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı" almaya hak kazandı.

Şehzadeler Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri, Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı aldı. Engelli bireylerin kamusal alanlara güvenli, bağımsız ve eşit şekilde erişimini sağlayan fiziki standartların eksiksiz biçimde karşılandığını belgeleyen kurumlara Manisa Valiliği'nde düzenlenen törenle belge ve bayrakları teslim edildi. Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Emre Halil Esenkaya, belgeyi ve bayrağı Vali Vahdettin Özkan'ın elinden aldı.

"ÇALIŞMALARIMIZI AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Esenkaya, toplumun her bireyinin kent yaşamına eşit ve aktif katılımını hedeflediklerini belirterek, "Erişilebilir bir kent oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Engelleri ortadan kaldıran, dayanışmayı büyüten ve herkes için ulaşılabilir bir yaşamı önceleyen hizmet anlayışımızla yürüttüğümüz çalışmalar, kentimizde sosyal kapsayıcılığın güçlenmesine de katkı sunuyor. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyerimizin Erişilebilirlik Bayrağı almasından son derece mutluyuz. Engelli yurttaşlarımız için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" diye konuştu.