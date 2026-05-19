Şehzadeler'den Engelsiz Yaşam Merkezi'ne erişilebilirlik belgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehzadeler'den Engelsiz Yaşam Merkezi'ne erişilebilirlik belgesi

19.05.2026 11:42  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri, erişilebilirlik denetimlerini geçerek belge ve bayrak almaya hak kazandı. Belediye Başkan Vekili Esenkaya, engelsiz kent hedefiyle çalışmaların süreceğini belirtti.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri, Manisa Valiliği bünyesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu denetimlerini başarıyla tamamlayarak, "Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı" almaya hak kazandı.

Şehzadeler Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri, Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı aldı. Engelli bireylerin kamusal alanlara güvenli, bağımsız ve eşit şekilde erişimini sağlayan fiziki standartların eksiksiz biçimde karşılandığını belgeleyen kurumlara Manisa Valiliği'nde düzenlenen törenle belge ve bayrakları teslim edildi. Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Emre Halil Esenkaya, belgeyi ve bayrağı Vali Vahdettin Özkan'ın elinden aldı.

"ÇALIŞMALARIMIZI AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Esenkaya, toplumun her bireyinin kent yaşamına eşit ve aktif katılımını hedeflediklerini belirterek, "Erişilebilir bir kent oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Engelleri ortadan kaldıran, dayanışmayı büyüten ve herkes için ulaşılabilir bir yaşamı önceleyen hizmet anlayışımızla yürüttüğümüz çalışmalar, kentimizde sosyal kapsayıcılığın güçlenmesine de katkı sunuyor. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyerimizin Erişilebilirlik Bayrağı almasından son derece mutluyuz. Engelli yurttaşlarımız için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehzadeler'den Engelsiz Yaşam Merkezi'ne erişilebilirlik belgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:58:14. #7.13#
SON DAKİKA: Şehzadeler'den Engelsiz Yaşam Merkezi'ne erişilebilirlik belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.