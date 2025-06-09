Sel Suyu Gazından İki İşçi Etkilendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir süre önce biriken sel sularını boşaltmak amacıyla kullanılan cihazdan çıkan gazdan etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı.
Beşirli Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında çalışan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekibinde görevli Köksal T. ve Ersoy Y, biriken sel sularını boşaltmak amacıyla çalıştırılan motopomp cihazından yayılan gazdan etkilendi.
Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan işçilere, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Kentte farklı hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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