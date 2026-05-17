Şelalede Boğulma Faciası

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şelalenin göletine giren kişi boğuldu.
Aşıklı Çakıllı Mahallesi'nde Gökçegelin Şelalesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için gölete giren A.K. (16), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, dalgıç polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin araması sonucunda A.K'nin cesedine ulaşıldı.
A.K'nin cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
