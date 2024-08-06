Selçuk Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Selçuk Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurul toplantısında konuştu ve kent konseylerinin demokrasi, dayanışma ve birlikte yol yürüme anlamına geldiğini vurguladı. Yeni seçilen Başkan Güllü Kartal ve ekibine başarılar diledi.

06.08.2024 15:06
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(İZMİR)- Selçuk Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurul toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kent konseyleri demokrasidir, dayanışmadır, birlikte yol yürümeye varız diyebilmektir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve tek aday ile yapılan Selçuk Kent Konseyi genel kurul toplantısına katılan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni seçilen Başkan Güllü Kartal ve ekibine başarılar diledi.

Yaklaşık 3 yıldır kent konseyi başkanlığı görevi yürüten ve bu seçimlerde aday olmadığını belirten Suna Gündoğdu; "Geçen sürede Selçuk Kent Konseyi olarak birçok aktif görevde rol aldık. İzmir Kent Konseyleri Birliği'ne seçildik. Aynı zamanda bir yıl boyunca birliğin genel sekreterlik görevini yerine getirdik. Selçuk Kent Konseyi halen İzmir Kent Konseyleri Birliği ve Ege Kent Konseyleri Birliği'nin Yürütme Kurulu üyesidir" dedi.

Kent konseylerinin yerel yönetimler ve yerel demokrasi açısından büyük önem taşıdığına değinen Suna Gündoğdu; "Kent konseyleri yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel demokrasinin en iyi şekilde işlerliğini devam ettirmesi açısından önemli platformlardır" dedi.

"Kent Konseyleri ortaklaşmaktır"

Kent Konseylerinin ortaklaşma adına önemli yapılar olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kent konseyleri özelinde şunu söylüyorum. Ortaklaşmaktır kent konseyleri. Bu genel kurul sonunda ortaklaşmak nasip olsun, el ele yürümek ve halkın gerçekten ne istediğini fark dererek bunları çözüme endeksleyebileceğimiz ya da bizim yaptığımız işleri anlatabileceğimiz bir süreç yaşamamızı temenni ediyorum. Kent konseyleri demokrasidir, dayanışmadır, birlikte yol yürümeye varız diyebilmektir" dedi.

Selçuk Kent Konseyi'nin Efes Selçuk için çok önemli işlere imza attığını hatırlatan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Alt Kapı Otoparkı'nda kent konseyi önderliğinde tam 10 bin imza toplandı ve buradan bakanlığa gitti. Efes Alt Kapı otoparkını alırken kent konseyi öncülüğünde atılan o adım bizler için çok kıymetliydi. 2021- 2024 yılları arasında atılan tüm adımların özelinde Kent Konseyi Başkanımız Suna Gündoğdu'ya ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuk Kent konseyi faaliyet raporunun okunduğu seçimlerde tek aday olan Güllü Kartal ise "Kent konseyleri sivil toplum örgütleri ile birlikte ortaklaşa çalışmaktadır. Kent konseyleri kentin refahı için kentin sorunlarına çözüm bulmak adına kentin bekçiliğini, kent savunuculuğu görevini yerine getiren yapılardır. Genç ve çalışkan bir kadroyla bu göreve talibiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Selçuk Kent Konseyi başkanlığı ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi oy kullanıma geçildi.

Güllü Kartal'ın başkan olduğu kent konseyinin yeni yürütme kurulunda yer alan isimler şöyle;

Yürütme Kurulu Asil Üyeleri; Ayşe Arslan, Mahmut Çevik, Ayşe Yazar, Özgür Akbaba, Sibel Cebeci, Can Özler, Aysel Koç, Burak Başaran, Ömer Görgülü, Evren Seymen.

Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri: Özlem Say, Nil Çelik, Uğur Gülbay, Firdevs Gündoğdu, Hasan Yavaş, Fatih Çiğdem, Turan Durdu, Fatma Doğa, Ali İhsan Karaduman, Mehmet Turan

Kaynak: ANKA

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