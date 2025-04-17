Selçuk Kozağaçlı 8 yıl sonra tahliye edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı cezaevinden tahliye edildi.

2017 yılından beri tutuklu olan Kozağaçlı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edilen Kozağaçlı sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Kozağaçlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Merhaba, Hoş buldum! Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz. Haklıyız! Biz Kazanacağız!"