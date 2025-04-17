Selçuk Kozağaçlı 8 yıl sonra tahliye edildi - Son Dakika
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Selçuk Kozağaçlı 8 yıl sonra tahliye edildi

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Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi. 8 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıkan Kozağaçlı "Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" dedi.

17.04.2025 04:34
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Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı cezaevinden tahliye edildi.

2017 yılından beri tutuklu olan Kozağaçlı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edilen Kozağaçlı sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Kozağaçlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Merhaba, Hoş buldum! Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz. Haklıyız! Biz Kazanacağız!"

Selçuk Kozağaçlı 8 yıl sonra tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2024 yılının Nisan ayında temyiz incelemesini tamamlayarak cezaları onadı. Temyiz incelemesinde yer alan daire sanıklar Avni Güçlü Sevimli, Alper Tunga Saral, Gülvin Aydın Savran ,Efkan Bolaç, Güray Dağ, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Özgür Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Taylan Tanay ve Sevgi (Özer) Sönmez hakkında verilen kararlar ile Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu dışında kalan tüm suçlardan istinaf kanun yoluna tabi olduğuna dikkat çekerek dosyayı incelemeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti. Selçuk Kozacağılı'ya "terör örgütüne üye olma" suçunda verilen 12 yıllık hapis cezası 3. Ceza Dairesi'nce 10 yıl 5 aya indirip onanmıştı.

Selçuk Kozağaçlı 8 yıl sonra tahliye edildi
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Kozağaçlı 8 yıl sonra tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk Kozağaçlı 8 yıl sonra tahliye edildi - Son Dakika
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