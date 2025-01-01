Selçuk Özdağ'dan Kira Fiyatlarına Tepki - Son Dakika
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Selçuk Özdağ'dan Kira Fiyatlarına Tepki

Gelecek Partisi milletvekili Selçuk Özdağ, Muğla'daki yüksek kira fiyatlarını Meclis'e taşıdı.

01.01.2025 17:44
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Muğla'daki yüksek kira fiyatlarını Meclis gündemine taşıdı. Özdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Dar gelirli vatandaşlar için kira desteği gibi somut politikalar uygulanacak mı? Barınma krizine yönelik çözüm önerileri geliştirmek için yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanıyor mu" diye sordu.

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Muğla'da kira sorunun çözülmemesi halinde toplumda huzursuzluğun artacağını belirterek, soru önergesinin gerekçesinde, şu görüşlere yer verdi:

"Muğla, Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olup, artan turist sayısı ve konut talebi nedeniyle kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller arasında yer almaktadır. 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 lira asgari ücret dikkate alındığında, Muğla'da ortalama kira bedelinin bu ücretin yüzde 113,5'ine denk geldiği görülmektedir. Bu oran, hem dar gelirli vatandaşları hem de orta gelir grubundaki aileleri barınma kriziyle karşı karşıya bırakmaktadır. Artan kira bedelleri, bölge halkının kendi memleketinde barınma hakkını kullanmasını zorlaştırmakta, Muğla'da sosyal dengeleri bozarak büyük bir ekonomik adaletsizlik yaratmaktadır."

"Barınma sorunu çözülmese toplumsal huzursuzluk artar"

Sorunun çözülmemesi durumunda toplumsal huzursuzluğun artacağını kaydeden Özdağ, "Özellikle turizm faaliyetlerinin yoğunluğu, bölgedeki konutların kısa dönemli kiralamalara yönelmesine neden olmaktadır. Bu durum, sürekli artan nüfusa rağmen konut arzının sınırlı kalması ve kira fiyatlarının daha da yükselmesiyle sonuçlanmaktadır. Yüksek kira bedelleri, Muğla'da yaşayan asgari ücretli çalışanlar, öğrenciler ve emekliler gibi kesimlerin temel barınma hakkından mahrum kalmasına yol açmaktadır. Kamu politikalarının bu soruna çözüm üretmemesi durumunda, bölgedeki ekonomik dengesizliklerin daha da derinleşeceği ve toplumsal huzursuzlukların artacağı öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Dar gelirli vatandaşlar için kira desteği gibi somut politikalar uygulanacak mı?"

Turizm bölgelerinde konutların kısa dönemli kiralamalara yönelmesi ve bölgedeki konut arzının sınırlı kalması gibi sebeplerin kira fiyatlarını daha da artırdığına dikkati çeken Özdağ, hükümetin bu konuda etkin politikalar geliştirmemesi durumunda ekonomik ve toplumsal sorunların derinleşeceği uyarısında bulundu. Özdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yönetti:

"Muğla'daki kira fiyatlarının asgari ücreti aşan oranlarına ilişkin bir analiz yapıldı mı? Yüksek kira bedellerinin nedenlerini araştırmak ve çözüm üretmek için bir çalışma yürütülmekte mi? Sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor mu? Turizm bölgelerinde sezonluk kira artışlarını denetlemek için bir düzenleme yapılacak mı? Kira fiyatlarının düşürülmesi amacıyla yeni konut projeleri ya da kentsel dönüşüm çalışmaları planlanmakta mı? Dar gelirli vatandaşlar için kira desteği gibi somut politikalar uygulanacak mı? Kısa dönemli kiralamaların uzun vadeli kira piyasasına etkileri azaltılacak mı? Barınma krizine yönelik çözüm önerileri geliştirmek için yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanıyor mu?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Özdağ'dan Kira Fiyatlarına Tepki - Son Dakika

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