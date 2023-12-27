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Selçuklu Belediyesi 3 Bin Ton Kompost Organik Gübre Üretti - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi 3 Bin Ton Kompost Organik Gübre Üretti

Selçuklu Belediyesi, bu seneki atık geri dönüşüm çalışmalarında 3 bin ton kompost organik gübre üretimi gerçekleştirdi. Pazar yerleri, çim biçme ve ağaç budama işlemlerinden kalan atıklar toplanarak organik gübre haline getirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, atıkların 45 gün içinde gübreye dönüştürüldüğünü belirterek, doğaya kazandırılan organik atıkların çöpe gitmesinin önüne geçildiğini ve ekonomik değer kazandırıldığını ifade etti.

Selçuklu Belediyesi 3 Bin Ton Kompost Organik Gübre Üretti
27.12.2023 - 16:05,
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Selçuklu Belediyesinin bu seneki atık geri dönüşüm çalışmalarında 3 bin ton kompost organik gübre üretimi gerçekleştirdiği bildirildi.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıkların toplanarak yapılan işlem sonrası organik gübre haline getirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, toplanan atıkların 45 gün içinde gübreye dönüştürüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle hem şehrimizde oluşan yüksek miktarlı organik atıkların çöpe gitmesini önlemiş oluyor hem de bu organik atıklardan gübre elde ederek bunlara bir ekonomik değer kazandırmış oluyoruz. Bu yıl Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerimizin iş birliğinde, 1314 ton çim, 1653 ton ağaç yongasının yanı sıra semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan 2 bin 33 ton biyobozunur atıktan 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA
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