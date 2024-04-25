Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Bilimsel Projelerini Sergiledi - Son Dakika
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Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Bilimsel Projelerini Sergiledi

Selendi Anadolu Lisesi Öğrencileri Bilimsel Projelerini Sergiledi

Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeler, okuldaki bilim fuarında sergilendi. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, açılış konuşmasında insana ve bilime yapılan yatırımın önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti. Belediye Başkanı Murat Daban da programa katıldı ve öğrencilerin hazırladığı 17 proje incelendi.

25.04.2024 15:23
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Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel projeler sergilendi.

Okuldaki bilim fuarının açılışında konuşan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, en önemli yatırımın insana ve bilime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Okumuş, projeleri hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

Programa Belediye Başkanı Murat Daban da katıldı.

Açılışın ardından öğrencilerin hazırladığı 17 proje incelendi.???????

Kaynak: AA

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