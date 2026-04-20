Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yamaçtan koparak kara yoluna düşen kaya parçası iş makinesiyle kaldırıldı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Sanayi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önleminin ardından kaya parçası iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.
Kaya parçasının düştüğü şeridin toprak kayması riski nedeniyle kapatıldığı noktada trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de Kaya Parçası Yola Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?