Şemdinli Kaymakamı kanser tedavisi gören hastaları ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla ilçede kanser tedavisi gören hastaları evlerinde ziyaret etti.
Altınsu köyü ve Yeni Mahallede kanser tedavisi gören hastaları ziyaret eden Ateş, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Erken teşhisin kanser tedavisinin başarılı olması için atılan ilk ve en önemli adım olduğunu belirten Ateş, hastalara sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, düzenli fiziksel aktivite yapmaları ve kanser taramalarını ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2.27 gram metamfetamin ve 0.84 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kadir Gecesi'nde ilçede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Başkan Mehmet Bayram vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yeni seçilen başkan Mehmet Bayram'a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.
Van'da Yetimler Vakfı Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Programda, katılımcılara bayramlık şeker, kolonya ve oyuncak hediye edildi.
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