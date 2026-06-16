Senato, İran Mutabakatı Hakkında Bilgi İstedi

ABD'de Senato üyeleri, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Beyaz Saray'dan buna ilişkin ayrıntı istedi.

Kongre binasında basına konuşan Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri John Thune, mutabakat hakkında yeterince bilgisi olmadığını kaydederek, "Burada bu konuları yakından takip edenler bile bu konuda pek bir şey bilmiyor." ifadesini kullandı.

Mutabakat hakkında kendisine şahsen bilgi verilmediğini belirten Thune, mutabakata uyulması ve bunun nasıl uygulanacağı konularının önemli olduğuna işaret etti.

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, mutabakata ilişkin "Eğer bu gizli bir anlaşmaysa, bunu nasıl ciddiye alabilirim?" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy ise konuya ilişkin umutlu olduğunu ancak "nihai belgeyi görene kadar bir değerlendirme yapmanın zor olacağını" belirtti.

Senatör Lindsey Graham, mutabakatın "mimarı" olarak nitelendirdiği ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bunu yetkililere sunmasını istediğini kaydetti.

Demokrat Senatör Tim Kaine, "maliyetli ve halkın desteğini alamayan" ABD/İsrail-İran savaşının sona ermesinin iyi bir çözüm olacağını ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı duymak istediğini aktardı.

ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.