Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Muhalif Adayı Tebrik Etti

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan muhalif aday Bassirou Diomaye Faye'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Sall, X hesabından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin başarıyla düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sall, resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Faye'ı kutlayarak, "Bu Senegal demokrasisi için bir zaferdir." ifadesini kullandı.
Gün içinde de hükümet koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı Amadou Ba da rakibi Faye'ı tebrik etmişti.
Senegal'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, seçilme hakkını kaybeden muhalif lider Ousmane Sonko yerine aday gösterilen Faye, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 57'sini, Ba ise yüzde 31'ini almıştı.
Bazı cumhurbaşkanı adayları dün Faye'ın galibiyeti nedeniyle tebrik mesajı yayımlamıştı.
Seçime 10 gün kala hapisten çıkmıştı
Muhalif lider Ousmane Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış ve "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.
O tarihten 14 Mart'a kadar tutukluluk hali devam eden Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet nedeniyle seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti.
Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, sağ kolu olarak nitelendirilen Bassirou Diomaye Faye'i aday göstermişti.
Faye da Nisan 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmış ve 14 Mart'ta Sonko ile genel siyasi aftan yararlanarak hapisten çıkmıştı.
Ertesi gün geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyen ikili, hedeflerinin ilk turda sandıktan zaferle çıkmak olduğunu söylemişti.
Aday gösterildiğinde tutuklu olan 44 yaşındaki Faye de ilk kez o basın toplantısında kameralar karşısına geçmişti.
İlk seçim tarihi 25 Şubat olarak belirlenmişti
Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimi ertelediğini duyurmuştu.
"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatmış ve genel siyasi af çıkarmıştı.
Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.
Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.
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