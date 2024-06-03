Senegal'de Galatasaray Şampiyonluğu Dev Bayrakla Kutlandı - Son Dakika
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Senegal'de Galatasaray Şampiyonluğu Dev Bayrakla Kutlandı

Senegal\'de Galatasaray Şampiyonluğu Dev Bayrakla Kutlandı

Senegal'de yaşayan Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu dev bir bayrakla kutladı. Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nda toplanan taraftarlar, 30 metrelik Galatasaray bayrağını açarak şarkılar söyledi ve dans etti. Büyükelçi Sağman, Senegal'de Galatasaray'a büyük bir sempati olduğunu belirtti. Ayrıca, Senegal'deki taraftarlar adına konuşan Aşkın Demir, Afrika'da ilk kez böyle bir kutlama yapıldığını ve Afrika'daki ilk Galatasaraylılar derneğini kurma niyetinde olduklarını söyledi.

03.06.2024 00:59
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Senegal'de yaşayan taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu başkent Dakar'da dev Galatasaray bayrağıyla kutladı.

Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nda toplanan bir grup taraftar, anıtın merdivenlerinde 30 metrelik Galatasaray bayrağı açtı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın da katıldığı etkinlikte taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla şarkılar söyledi, dans etti.

Taraftar grubuna Senegallilerin de zaman zaman katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükelçi Sağman, organizatörlere teşekkür ederek, Fenerbahçeli bir ailede yetişmiş olmasına karşın 1992'den bu yana sarı kırmızı renklere gönül verdiğini söyledi.

Senegallilerin de Galatasaray'ı iyi tanıdığına dikkati çeken Sağman, "Sadece Senegal'de değil kabul etmek lazım ki dünyada da oldukça iyi tanınıyoruz. Üstelik hem Senegal'in hem de Senegal Milli Takımı'nın sembolü aslan. Dolayısıyla Galatasaray'a Senegal'de çok büyük bir sempati var. Şampiyonluğu bizlerle birlikte gelip kutladılar." diye konuştu.

Afrika'daki ilk Galatasaraylılar derneği için çalışmalar başladı

Senegal'deki taraftarlar adına konuşan, Galatasaray kongre üyesi ve iş insanı Aşkın Demir de Afrika'da ilk kez böyle bir kutlama yapıldığını kaydetti.

Demir, Senegal'de Galatasaray sevgisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Çok kısa sürede bir anda organize olduk. İnşallah 5. yıldız için de daha güzel bir kutlama yaparız. Senegalli dostlarımız da kutlamamıza katıldı." ifadesini kullandı.

Galatasaray lisesi mezunlarının ve kulüp camiasının çeşitli yerlerde örgütlerinin bulunduğunu belirten Demir, Afrika'daki ilk Galatasaraylılar derneğini kurma niyetinde olduklarının altını çizdi.

Kutlamaya katılan taraftarlardan iş insanı Reşat Teber de Türkiye'den binlerce kilometre uzakta şampiyonluk kutlaması yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Teber, " Moritanya'dan Irak'a, Ürdün'den Malta'ya Türkiye denilince akla ilk Galatasaray geliyor. Bu da Galatasaray'ın nasıl büyük bir marka ve kulüp olduğunu gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal'de Galatasaray Şampiyonluğu Dev Bayrakla Kutlandı - Son Dakika

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