Senegal'de iktidardaki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi (PASTEF), Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin de aralarında bulunduğu 32 kişinin parti üyeliğinin sona erdiğini duyurdu.

PASTEF Ulusal Konseyinin 17 Kasım tarihli açıklamasında, parti tüzüğünün 6. maddesi uyarınca Faye ve 31 kişinin üyelik sıfatını otomatik olarak kaybettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin parti üyeliği kayıtlarından kalıcı olarak çıkarıldığı bildirildi.

Üyeliği sona erenler arasında Faye'nin yanı sıra Yankhoba Dieme, Aldiouma Sow ve Alioune Dione gibi siyasi isimlerin de bulunduğu kaydedildi.

Kararın somut gerekçesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Faye ile Sonko arasındaki siyasi ayrışma

PASTEF lideri Ousmane Sonko, 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde aday olamaması üzerine yakın çalışma arkadaşı Faye'yi desteklemiş, Faye'nin seçimi kazanmasının ardından başbakanlık görevine getirilmişti.

İki isim arasındaki görüş ayrılıkları, Faye'nin Kasım 2025'te kendisini cumhurbaşkanlığına taşıyan siyasi koalisyonu yeniden yapılandırmasıyla belirginleşmişti.

Taraflar arasında parti yönetimi, ekonomi politikaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen görüşmeler konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı basına yansımıştı.

Faye, 22 Mayıs 2026'da Sonko'yu başbakanlık görevinden alarak hükümeti feshetmişti.

Görevden alınmasının ardından 26 Mayıs'ta Ulusal Meclis Başkanı seçilen Sonko, PASTEF liderliğini de sürdürürken Faye ile arasındaki siyasi ayrışma derinleşmişti.