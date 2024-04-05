Şenol Kul, Terme Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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AK Parti'den Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, görevi eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan devraldı.

Kul, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını almasının ardından Terme Belediyesinde düzenlenen törenle göreve başladı.

Bugün bembeyaz bir sayfayla yeni bir döneme başladıklarını belirten Kul, "Bir belediye başkanı partisinden seçilir ama seçildiği günden itibaren parti rozetini çıkartır. Adil şekilde oy veren vermeyen, partili partisiz herkesin belediye başkanıdır ve bu düsturla yola devam edeceğiz. Ali başkan görevini yaptı ve bu işi devrediyor. İnandığımız bu yolda Terme'yi layık olduğu yere getireceğiz. Bayrağı aldığımız yerden daha yükseklere taşıyacağız. Bizim bakış açımız şudur, adaletle bütün motivasyonumuzu Terme'nin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde yola çıkıyoruz." dedi.

Ali Kılıç ise Kul'u tebrik ederek, "5 yıllık süre içinde şehrimizi çeşitli alanlarda geliştirmek için çaba sarf ettik. Şimdi devraldığım bayrağı Şenol başkanıma devrediyorum. Ümit ediyorum ve yürekten destekliyorum ki Şenol başkan, geçen dönemden çok daha fazla başarılı olsun. Şenol Kul ve ekibinin bundan sonraki yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kılıç, Kul'a başkanlık görevini devretti.

Törene AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.