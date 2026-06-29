Şenzen\'de 3D Yazıcılar Popülerleşiyor

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzen'de son yıllarda tüketici tipi 3D yazıcılar, laboratuvarlara özgü niş bir ileri teknoloji olmaktan çıkarak popüler tüketici ürünlerine dönüştü.

Söz konusu cihazlar, kişisel tasarım ve üretim projelerinden eğitime, girişimcilik inovasyonundan büyük ölçekli üretime kadar pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılıyor.