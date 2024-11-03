Sera Gölü'nde Çamur Temizleme Çalışması - Son Dakika
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Sera Gölü'nde Çamur Temizleme Çalışması

Sera Gölü'nde kirliliği azaltmak için kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı.

03.11.2024 20:05
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Sera Gölü'nü çamurdan temizlemek için yeni bir çalışma başlatıldı

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan ve bölgedeki önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü'nde kapsamlı bir çamur temizleme çalışması başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gölde son yıllarda dönem dönem temizlik çalışmaları yapılmış ve ve göl geçici olarak eski haline döndürülmüştü. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen göl yaklaşık 25 mahallenin kanalizasyonu taşıyan derelerin aktığı kirlilik nedeniyle yeniden kirlenmişti.

21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü'nde kalıcı çözüm için harekete geçen DSİ, gölün sürekli temiz kalması için çökeltim havuzları projesi hazırlayarak uygulamaya geçildi.

Son olarak ise Sera Gölü'nde biriken rusubi malzemenin temizlenmesi amacıyla Dragline iş makinelerinin de kullandığı temizlik çalışması başlatıldı. Bu çalışma ile Sera Gölü'nün yeniden temiz bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sera Gölü'nde Çamur Temizleme Çalışması - Son Dakika

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