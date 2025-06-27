Serdivan'da Dolandırıcılara Operasyon

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir vatandaşın telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce yaklaşık 7 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, İstanbul ve Antalya'da düzenlediği operasyonda Y.A. (23), B.A. (22), K.B. (40), B.T. (27) ve İ.E'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca, tutuklanan şüphelilerin İzmir'de de benzer yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık bir dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.