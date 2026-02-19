Serdivan\'da Gıda Fabrikasında Yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangın gıda fabrikasında hasara yol açtı.
D-100 kara yolu kenarında bulunan fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, 6 araç ve 20 personelle müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
