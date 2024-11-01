Serdivan'da Şehrin Akademisi Başlıyor - Son Dakika
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Serdivan'da Şehrin Akademisi Başlıyor

Serdivan Belediyesi, 11 Kasım'da başlayacak 'Şehrin Akademisi' programıyla eğitim sunacak.

01.11.2024 18:48
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Serdivan Belediyesince hayata geçirilen "Şehrin Akademisi"nde eğitimlerin 11 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin kültür ve sanat hayatına yeni soluk getirmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda "Şehrin Akademisi" programı düzenlendiği vurgulanan açıklamada, akademide uzman eğitmenler tarafından 15 farklı alanda eğitim verileceği kaydedildi.

Programa, 9 Kasım tarihine kadar kayıt yaptırılabileceği aktarılan açıklamada, "Akademi, 11 Kasım'da başlıyor. Sanat, tarih, müzik ve daha birçok alanda düzenlenecek olan derslerle katılımcılar, bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Çini atölyesinden klasik tasavvuf metinleri okumalarına, girişimcilik atölyesinden sürdürülebilir sanat ve tasarım çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan dersler, her yaştan ve ilgi alanından katılımcıya hitap ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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