Serebral palsi hastası öğrenciye evde karne töreni düzenlendi - Son Dakika
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Serebral palsi hastası öğrenciye evde karne töreni düzenlendi

Samsun'un İladım ilçesindeki Kazımpaşa İlkokulu öğrencisi olan ve evde eğitim gören serebral palsi hastası Asrın Demir (9), için evinin önünde karne töreni düzenlendi. Sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen Asrın için annesi ve sınıf öğretmeni tarafından organize edilen etkinlikte Asrın'a karne sürprizi yapıldı. Asrın'ın arkadaşları ve öğretmenleri ile yaşadığı sevinç duygusal anlara neden oldu.

13.06.2024 13:07
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SAMSUN'un İladım ilçesindeki Kazımpaşa İlkokulu öğrencisi olan ve evde eğitim gören serebral palsi hastası Asrın Demir (9), için evinin önünde karne töreni düzenlendi.

Sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi, Asrın Demir için annesi Gülşah Demir ve sınıf öğretmeni Melek Karabıçak tarafından organize edilen karne etkinliği, öğrencinin Kadıköy Mahallesi Şehit Maksut Sokak'taki evinin önünde düzenlendi. Kazımpaşa İlkokulu Müdürü Abdullah Enes Er, öğretmeni Melek Karabıçak, arkadaşları ve ailesinin yer aldığı etkinlikte Asrın'a karne sürprizi yapıldı. Evinin önü bir sınıf gibi süslenen Asrın, burada karnesini aldı.

Öğretmen Melek Karabıçak, Asrın'ın en sevdiği öğrencilerden biri olduğunu belirterek, "Asrın'ı tanıdığım için çok mutluyum. Karne töreninde okula gelemeyeceği için böyle bir etkinlik yaptık. Bu ortamı hazırlayan ailesine de çok teşekkür ediyorum. Asrın gibi bir öğrencim olduğu için çok mutluyum. Kendisine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. Evinin önünde düzenlenen karne töreninde çok mutlu olan Asrın Demir, kendisini yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Asrın'ın arkadaşları ve öğretmenleri ile yaşadığı sevinç de duygusal anlara neden oldu.

Haber-Kamera : İbrahim CANBULAT/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serebral palsi hastası öğrenciye evde karne töreni düzenlendi - Son Dakika

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